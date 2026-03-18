Toman unidad administrativa en protesta

Integrantes del Frente Democrático en Defensa del Maestro Pensionado y Jubilado de Chiapas protestaron este martes con la toma de las instalaciones de la Unidad Administrativa de Tapachula, donde se concentran diversas dependencias del Gobierno del Estado, lo que provocó la suspensión de actividades.

La manifestación se realizó en protesta contra el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), al que acusan de brindar servicios médicos deficientes, con múltiples carencias, además de incurrir en diversas irregularidades administrativas.

En entrevista, y en representación de los docentes, el líder Luis Manuel Estudillo Franco señaló que, a pesar de los diálogos y peticiones realizadas para mejorar los servicios médicos, contratar especialistas y actualizar el bono de jubilación, la respuesta de las autoridades ha sido negativa.

No hay incrementos

Explicó que el bono de jubilación se mantiene sin incremento desde hace diez años, con un monto de mil 300 pesos.

Asimismo, denunció la mala atención que se brinda en el hospital del Isstech en Tapachula, donde existe una marcada falta de especialistas, situación que pone en riesgo la vida de los pacientes que acuden en busca de atención médica, ya sea para seguimiento de tratamientos o por emergencias.

Como ejemplo, mencionó el caso de uno de sus compañeros que requería una cirugía de urgencia; sin embargo, la respuesta de los directivos del hospital fue que no contaban con médico anestesiólogo, por lo que los familiares del paciente tuvieron que pagar tres mil 500 pesos para contratar de manera particular a un especialista y poder realizar la intervención.

Cuota

Estudillo Franco también denunció que en el hospital del Isstech en Tapachula se cobra una cuota de 20 pesos por paciente para otorgar una ficha de cita médica, lo cual calificó como un abuso, ya que a cada maestro se le descuenta el cinco por ciento de su salario por concepto de servicio médico.

“Es lamentable la situación que impera en el hospital del Isstech Tapachula. Nos quieren cobrar todo, es como si estuviéramos en una clínica particular. Por ello queremos que el director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas se acerque a nosotros y nos dé una solución”, expresó.

Irregularidades

Asimismo, denunciaron la falta de la póliza de seguro, ya que hace un año el Isstech firmó un convenio con la aseguradora TONA; sin embargo, los maestros no han recibido la póliza vigente, por lo que consideran que se encuentran desprotegidos.

Señalaron que no existe certeza de que, en caso del fallecimiento de algún docente, sus beneficiarios puedan cobrar el seguro, ya que ninguno cuenta con la póliza actualizada. Ante esta situación, hicieron un llamado al Isstech, a la Secretaría de Educación (SE) y a la aseguradora para que les entreguen la documentación correspondiente.