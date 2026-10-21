Tomarán escuela ante falta de maestros

Ante la negativa por parte de directivos del Sector 045 de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, padres de familia de la colonia Rosendo Salazar (Tolan), en Cintalapa, se trasladaron hasta la cabecera municipal para exigir a las instancias correspondientes un maestro para la escuela primaria Francisco Sarabia.

Sin respuestas

Manifestaron que a más de un año de muchas promesas, aun no han dado respuesta a sus peticiones.

Expusieron que el espacio solicitado es para la impartición de clases al tercer grado ya que se encuentra sin maestro desde hace más de un ciclo escolar.

En ese sentido, los padres de familia señalaron que con la finalidad de hacer presión a partir del miércoles 21 de octubre, las instalaciones del aula educativa permanecerán cerradas hasta que obtengan una solución.

El representante de los padres de familia, Carlos César Lázaro Rodríguez, indicó que “hace más de un mes venimos hablar con el supervisor del Sector 045, Jorge Luis Paniagua, y nos prometió que enviaría a un maestro para el tercer grado; sin embargo, hasta hoy no hemos visto respuesta”.

Finalmente, el grupo de afectados se trasladó hacia otras oficinas en el rubro de la educación para manifestar su molestia, pero no fueron atendidos retirándose hacia su comunidad para llevar a cabo el cierre de la escuela.