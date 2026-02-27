Tomaron maestros del NEI jefatura de zona en SCLC

Maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI), integrantes de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), tomaron de manera pacífica las instalaciones de la jefatura de zona número 710 en el sur de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Lo anterior, como parte de la jornada nacional de movilizaciones de 48 horas para exigir la abrogación total de la Ley del Issste 2007, una pensión digna sin UMAs ni Afores y el pago inmediato de adeudos a maestros interinos que está pendiente desde la pasada administración.

Operación

La concentración inició en las oficinas de Educación Indígena, los docentes cerraron el acceso al inmueble mientras personal administrativo resguardó las instalaciones, manifestación que concluyó pasadas las 16:00 horas.

Finalmente, los involucrados dieron a conocer que las manifestaciones continuarán hoy viernes, tanto en la ciudad de San Cristóbal como en la capital del Estado, Tuxtla Gutiérrez.