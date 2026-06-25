Tomate, huevo y chile registran precios a la baja

El jitomate, el huevo y el chile poblano registraron una disminución en sus precios, de 23, 4 y 28 puntos porcentuales, en la primera quincena de junio de este año, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La papa y el aguacate reportaron variación al alza, de 5 y 18 puntos.

Reportó que en ese periodo el índice nacional registró un nivel de 145.274, disminuyó 0.11 % respecto a la quincena anterior. Con ese resultado la inflación general anual se ubicó en 3.55 %. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.10 % y la anual de 4.51 %.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.19 % a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.11 % y los de servicios, 0.27 por ciento.

A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente descendió 1.14 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras cayeron 5.24 %, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.10 %.

La señora Arely Constantino comentó que si bien se ha visto una disminución considerable en el tomate, que llegó a costar más de 50 pesos el kilo y ahora se vende entre 18 y 24 pesos, la economía no se encuentra muy bien porque los precios en general ya no bajan más.

Dijo que ha notado que algunos productos suben de precio, pero cuando vuelven a bajar, la disminución no es tanto, incluso quedan más caros que antes, eso no ayuda a que se pueda comprar, sino que obliga a administrar muy bien el dinero para que alcance para todo.

Desde hace dos o tres años, dice, ya no compra su despensa igual, compra lo indispensable o incluso menos, siempre compara precios entre mercados y los supermercados. “Aunque los precios vuelven a bajar, siguen altos, ya no regresan a como antes”.