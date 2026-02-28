Tomó la CNTE edificios de Educación en Tuxtla

El magisterio adherido a la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), continuaron este viernes con las movilizaciones en el marco del paro de labores de 48 horas. Bloquearon las instalaciones de cuatro edificios públicos de Educación.

Desde las 8:30 y hasta el mediodía, maestras y maestros arribaron a las distintas oficinas de la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Federalizada (Sef), Planeación Educativa y la Coordinación del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (Cosicamm).

En cada edificio bloquearon los accesos y las vialidades cercanas, el bulevar Av Artículo 123 a la altura del parque del Oriente; la 4a norte y 18 oriente; en la Unidad Administrativa; así también se posicionaron en el libramiento norte y Paso Limón. Al retirarse quemaron llantas y aventaron piedras a los edificios.

Las y los docentes levantaron el plantón que habían instalado en el zócalo y parque central de Tuxtla Gutiérrez entre las dos y cuatro de la tarde, despejando de lonas, lazos, cartones, tarimas y más cosas que usaron para cubrirse del sol.

Este paro de labores forma parte del movimiento magisterial que inició la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en diversos estados del país el año pasado. Buscan que se retome la mesa de diálogo con la presidenta de la República.

Demandas

Sus demandas centrales se resumen en la abrogación de la reforma educativa y la ley del Issste de 2007, piden un régimen solidario de pensiones, pago de pensiones en salarios mínimos, así como el pago del adeudo del Gobierno Federal al magisterio federalizado.

Algunos representantes de medios de comunicación reportaron agresiones verbales por parte de algunos docentes que se encontraban los plantones en los edificios públicos.