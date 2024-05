Tonalá carece de escuela agropecuaria, denuncian

Pese a que el municipio de Tonalá es considerado como una zona ganadera, no se cuenta con una institución educativa con la especialidad de agropecuaria, así lo afirmaron ganaderos de la región liderados por Salvador Trinidad Ramos, quienes además expresaron que hasta el momento no ha habido ninguna gestión para que Tonalá cuente con una escuela con esa especialidad. Los ganaderos señalaron que debido a que Tonalá no cuenta con una institución con esta especialidad, los jóvenes que gusten estudiarla tienen que irse a otras ciudades, lo que genera un gasto extra para las familias de estos jóvenes.

Los ganaderos entrevistados mencionaron que una empresa agropecuaria es aquella que puede dedicarse al cultivo y la comercialización de maíz o a la crianza y venta de ganado bovino. Se le conoce como sector agropecuario al sector de la economía formado tanto por las actividades agrícolas como las actividades ganaderas.

Por tal motivo, pidieron a las instancias correspondientes que hagan las gestiones necesarias para que llegue hasta Tonalá una escuela agropecuaria que sea digna de la actividad del municipio, ya que es una zona agropecuaria en donde se siembra maíz, frijol, naranja, melón y sandía, además de diversos productos que enriquecen al municipio.