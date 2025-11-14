Tonaltecos marcharán para pedir no más violencia

Profesionistas, padres de desaparecidos y familiares víctimas de las injusticias marcharán este sábado 15 de noviembre en la ciudad de Tonalá, Chiapas, para pedir un alto a la inseguridad y violencia en México.

El abogado, Ivan Bielma Escobar, a nombre de la sociedad civil externó que la violencia y la inseguridad debe ser combatida por los gobiernos federal, estatal y municipal.

Ante la muerte del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo el pasado 1º de noviembre, la ciudadanía a nivel nacional ha salido a las calles para exigir “no más violencia, no más muertes y personas desaparecidas”

Es por esto que en el municipio de la costa se están organizando para alzar la voz y unirse a la marcha pacífica que busca frenar la violencia en todo México.

En el municipio de Tonalá se han unido familiares de personas desaparecidas, así como familiares que han sufrido feminicidios y otros delitos relacionados a la violencia.

La cita

La manifestación se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre a las 10:00 horas, teniendo como punto de reunión el monumento de la Sirena, para después concluir en el Palacio Municipal.

A los asistentes les piden llevar vestimenta blanca y pancartas de familiares desaparecidos.

En una sola voz, la ciudadanía tonalteca pide a los tres niveles de gobierno la paz y la seguridad en todos los municipios de Chiapas.