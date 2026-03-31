Toniná, joya del mundo maya: secretario

La reapertura de la zona arqueológica de Toniná se suma como una opción más para Chiapas y de las más importantes, debido a que forma parte del corredor turístico de San Cristóbal hacia Palenque, una parada obligatoria para quienes hacen esa ruta, así lo aseguró Segundo Guillén Gordillo, secretario de Turismo del Estado.

Aseguró que Toniná representa una joya para el mundo Maya y para todo Chiapas, un centro que se puede llegar desde Comitán y desde Palenque, además de que se ha convertido en un área de visita muy importante para quienes gustan de conocer las culturas antiguas.

Guillén Gordillo añadió que Ocosingo también tiene una gran ruta, como la conocida “ruta del queso bola”, que forma parte del agroturismo y que buscarán reactivarla principalmente pasando la temporada de Semana Santa, pues la consideran importante para la economía de esa zona.

Seguridad para viajar

El secretario dejó en claro que existen las condiciones para viajar por las carreteras de Chiapas, sobre todo en los corredores que van hacia centros turísticos más visitados del estado, como lo son hacia el corredor de Palenque, Comitán, San Cristóbal, Tapachula y la zona costa: Tonalá, Arriaga y Pijijiapan.

Añadió que se ha trabajado de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad del Pueblo y ayuntamientos, quienes han desplegado presencia policiaca a los centros turísticos que les corresponde.

Reconoció que la policía turística ha sido de gran ayuda, esta corporación, dijo, ha brindado confianza a los visitantes para poder preguntar y recibir indicaciones, incluso en idiomas como inglés, francés, portugués y lenguas indígenas.

El secretario expuso que se llevan a cabo capacitaciones permanentes para que ellos también cumplan con su función de ser guías y a la vez, brindar seguridad a los visitantes.