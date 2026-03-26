Toniná, nuevas posibilidades para el sector

A días de que dé inicio el periodo vacacional de Semana Santa 2026, el presidente del Colegio de Guías de Turistas de Chiapas, Daniel Ovando Valencia, ve un panorama alentador para el sector, marcado por la recuperación de la afluencia de visitantes y la consolidación de las condiciones de seguridad y apertura en los principales destinos.

Tras una temporada de Semana Santa 2025, que calificó como "tranquila y un poco floja", destacó que este 2026 se vislumbra un cambio significativo.

"Esta temporada vacacional sin duda alguna, marca una mejora en la visita del estado", mencionó el líder de los guías turísticos.

El presidente del colegio atribuyó este repunte a la evolución positiva en las condiciones de seguridad, un factor que había influido el año anterior.

"El panorama empieza a cambiar y muchos visitantes empiezan a regresar y tomar como opción de visita a nuestro estado", explicó, añadiendo que las condiciones actuales son "óptimas" para recibir a los turistas.

Un punto clave en esta recuperación es la reapertura plena de la zona arqueológica de Toniná. Ovando Valencia subrayó la importancia de este sitio para la entidad.

"Hay una creciente demanda por querer visitar este sitio más que antes de que tuviera el tema de cierre", comentó, haciendo referencia al periodo en que el acceso estuvo limitado. Por ello se debe aprovechar esta dinámica como una oportunidad crucial, dado el peso histórico de Toniná, argumentó.

"Hay que aprovechar esta dinámica que se tiene de querer ser visitado como zona arqueológica y la importancia que tiene también dentro del mundo maya, siendo uno de los sitios más importantes de toda Mesoamérica", enfatizó.

Ovando Valencia envió un mensaje de tranquilidad respecto a la movilidad y el acceso a los atractivos: "Saber y tener la seguridad de que las carreteras de Chiapas son seguras, de que no existen bloqueos carreteros y, sobre todo, que los sitios turísticos con los que cuenta Chiapas están abiertos a su visita".

Finalmente, el presidente del Colegio de Guías de Turistas proyectó que esta mejora será percibida por todos los sectores vinculados a la actividad turística.

"Estamos muy contentos de poder iniciar esta temporada con trabajo, con la llegada de visitantes que se va a tener", afirmó, señalando que hoteleros, agencias de viajes y guías coinciden en la expectativa positiva para los próximos días.