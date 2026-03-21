Toniná reabre sus puertas al público

Este sábado 21 de marzo de 2026, la Secretaría de Cultura de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), reabrirá al público la Zona Arqueológica de Toniná, uno de los asentamientos mayas más relevantes de Chiapas, como resultado de recientes acciones de recuperación y acondicionamiento.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que la reapertura de Toniná devuelve al público un espacio fundamental del patrimonio arqueológico de Chiapas y reafirma el compromiso institucional con su conservación y disfrute social.

Panorama

“Toniná es una de las grandes expresiones de la memoria maya y de la riqueza patrimonial de México. Su reapertura es una gran noticia porque vuelve a abrir un espacio de conocimiento, identidad y encuentro con nuestra historia”, dijo la secretaria Curiel de Icaza.

El acceso al sitio patrimonial será gratuito para las personas residentes en el municipio de Ocosingo, quienes deberán presentar identificación oficial vigente que acredite su domicilio, conforme lo establecido en la Ley Federal de Derechos y dentro de los horarios de operación.

En preparación para esta reapertura y gracias a una suma de esfuerzos interinstitucionales, se llevaron a cabo trabajos integrales de limpieza, mantenimiento y conservación, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para la visita pública y reforzar la protección de los monumentos prehispánicos allí localizados.

Intervención

Las labores incluyeron la intervención en espacios emblemáticos como el juego de pelota, el Templo de la Guerra y las principales plataformas de la Acrópolis de Toniná, así como limpieza de terrazas, plaza central y accesos.

También se efectuaron trabajos de conservación en elementos arquitectónicos como altares, tumbas y tableros, y en techumbres de templos mediante el uso de equipo especializado.

Como parte del acondicionamiento se instaló un puente provisional de madera para mejorar el acceso al sitio, además, se llevaron a cabo acciones complementarias en infraestructura operativa, como la rehabilitación de espacios de servicio, bodega de herramientas y sistema eléctrico en áreas específicas.

Participantes

En todo lo anterior se contó con la participación de personal de custodia del INAH y, gracias al diálogo con el Gobierno del Estado de Chiapas y el Ayuntamiento de Ocosingo, se recibió el apoyo de brigadas de distintas dependencias e integrantes de la sociedad civil, cuya colaboración fue fundamental para este hito.

Con esta reapertura, el INAH, a través de su representación en Chiapas, fortalece la puesta en valor de Toniná como un espacio de identidad, conocimiento y encuentro, reafirmando su compromiso con la conservación, investigación y difusión del patrimonio arqueológico de México.