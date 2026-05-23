Tormenta deja daños en diversos barrios

Árboles caídos, viviendas y calles encharcadas, así como la suspensión del servicio de energía eléctrica en diversos barrios, fue el saldo de una lluvia con fuertes vientos que se registró en la tarde de ayer en Comitán, y que movilizó al Sistema de Protección Civil (PC) Municipal para atender las emergencias.

Fue alrededor de las 14:00 horas que se registró la tormenta, y tuvo una duración de una hora aproximadamente, que dejó afectaciones en diferentes barrios de esta ciudad.

Árboles caídos

La lluvia y los vendavales provocaron la caída de árboles sobre el tramo carretero Comitán-Tzimol, que dejó a un automovilista atrapado y que, por fortuna, no resultó con daños ni lesionados.

Sobre la prolongación de la 3a. Poniente con Calzada del Panteón: un árbol cayó sobre una camioneta Toyota, pick-up, que circulaba sobre la vía, pero fue sobre el cofre de la unidad que se desplomó, sin que se reportaran lesionados. La vía fue cerrada al tráfico y se acordonó.

La intensa precipitación pluvial dejó calles y avenidas encharcadas en los alrededores de las instalaciones de la feria, la 8a. Avenida Poniente y bulevar del fraccionamiento 1o. De Mayo, así como la 7a. Poniente, entre 12 y 13a. Sur, por lo que la circulación fue bloqueada y se acordonó el área para prevenir que automovilistas quedaran atrapados.

Atención

Los bomberos y elementos de PC realizaron el desbloqueo de drenes pluviales en el barrio Puente Hidalgo, pues arena, troncos, piedras y basura que fueron arrastrados por la corriente provocaron un taponamiento.

En el barrio Tepeyac y Siete Esquinas se reportó una vivienda encharcada, sobre la 6a. Calle Norte, aunque se atendían otros reportes, sobre todo en la zona oriente, en donde son frecuentes los encharcamientos de viviendas al ser una zona baja.

Los trabajos de los bomberos, paramédicos y elementos del Sistema de PC Municipal se realizaron bajo el mando del secretario de Protección Civil Municipal, David Jacobo Domínguez, quien señaló que se continuaban realizando recorridos en la ciudad para atender la emergencia; de igual manera, se registró la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en diversos barrios, pero que se restableció minutos después.