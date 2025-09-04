Tornado causa daños en San Cristóbal

Una persona lesionada, otra con crisis nerviosa, así como afectaciones parciales en viviendas y negocios fue el saldo de un tornado que afectó la zona Norte y Centro Histórico de San Cristóbal de Las Casas.

El hecho

El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 horas de este miércoles; las personas que se encontraban en la zona centro de la ciudad corrieron a refugiarse a los negocios para evitar que les cayera alguna lámina que estaba volando por los cielos.

El tornado o "culebra" como se le conoce coloquialmente, comenzó en la zona norte de la ciudad, tocando tierra en las inmediaciones del mercado José Castillo Tielemans, continuando por la plaza de Santo Domingo, las calles del barrio de Mexicanos, hasta llegar al centro de la ciudad, perdiendo fuerza en el andador del Carmen.

El fuerte viento que posteriormente terminó en una tormenta de lluvia, causó pánico entre la población, derribó árboles, dañó vehículos, viviendas y negocios.

En el andador Miguel Hidalgo provocó la caída de sombrillas y muebles, causando susto entre los comensales quienes ingresaron a los negocios para protegerse.

Víctor Amezcua Vázquez, director de Protección Civil regional, reportó que un ciudadano resultó lesionado al caerle una rama, quien fue internado al Hospital de Las Culturas.

Recorridos

Personal de los grupos de auxilio y seguridad realizaron durante la tarde de este miércoles recorridos por las zonas afectadas, ya que reportan cables, postes y árboles caídos, así como muros y carros dañados, lo que provocó el cierre del tráfico vehicular en el centro de la ciudad.

Las zonas más afectadas fueron viviendas localizadas en calle Lázaro Cardenas, a la altura de la tienda Granda, sobre la 16 de septiembre y avenida Miguel Hidalgo, como la plaza Santo Domingo, en los puestos de artesanías.

En una vivienda de la 16 de septiembre algunas personas quedaron atrapadas por la caída de una estructura, personal de Protección Civil y Bomberos intervinieron para que pudieran salir.

También vehículos y motocicletas fueron arrastrados por la corriente en el Puente Blanco y el acceso a Hermanos Paniagua.

Llamado

La autoridad hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, respetar los acordonamientos y evitar ingresar a zonas de riesgo, ya que persiste peligro en algunos tramos por cableado con corriente eléctrica.

En ese sentido, se habilitaron refugios temporales en las bases de Protección Civil, aunque no fue necesaria su ocupación.

Reiteró el llamado a la población a actuar con prudencia y conciencia, recordando que fenómenos de esta magnitud no se pueden predecir, pero sí atender de manera inmediata

Gobernador acude a zona afectada

El gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de la presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, recorrió la tarde noche de este miércoles las zonas afectadas por el tornado y la lluvia que azotó a San Cristóbal de Las Casas.

Además, se dio a conocer la aplicación del Plan DN-III. Destacaron que el Ayuntamiento, el Ejército, salud, bomberos, policía de Tránsito, Comisión Federal de Electricidad y servicios públicos estaban "trabajando de manera coordinada para responder de inmediato y regresar a la normalidad ante los fenómenos naturales que azotaron la ciudad".

Destacaron que en las próximas horas estará lista la limpieza de vialidades y espacios públicos.

"Únicamente quedará pendiente la rehabilitación de techos y las viviendas afectadas, donde junto con la presidenta municipal, Fabiola Ricci, nos comprometemos a trabajar de manera inmediata en estos hogares para brindarles el apoyo necesario. Somos una autoridad de tiempo completo que responde a todas las necesidades de la ciudadanía", indicó Eduardo Ramírez.