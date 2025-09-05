Tornado deja daños en 50 viviendas y 10 vehículos

El reciente tornado que se presentó en San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, dejó afectaciones en por lo menos 50 viviendas y 10 vehículos, debido a los objetos que cayeron y las láminas que se desprendieron de los techos, informó el director del Instituto de Bomberos del estado, Marco Antonio Sánchez Guerrero.

Labores de limpieza

Posterior al impacto del fenómeno natural iniciaron las labores de limpieza y se tomaron acciones para auxiliar a las decenas de personas que resultaron damnificadas.

Sánchez Guerrero explicó que existe un trabajo coordinado con diversas instituciones municipales, estatales y federales para continuar con el levantamiento de información, a fin de actualizar los daños.

El titular de los bomberos comentó que también ellos acudieron con los representantes de las colonias, para llevar a cabo una segunda revisión.

El propósito fue retirar cualquier objeto que pusiera en riesgo la vida de las personas, desde tejas, láminas, tinacos y hasta las fugas de gas que se presentaron este miércoles.

“Tenemos un dron en el puesto de mando, haciendo un sobrevuelo para tener la identificación de las casas afectadas y de todo”, explicó el director del Instituto de Bomberos en Chiapas.

Gobernador gira instrucciones

El gobernador de Chiapas giró instrucciones para que municipios aledaños apoyaran en las labores para avanzar en la reconstrucción. Se espera que en las próximas horas se presente el informe de las actividades.

Comentó que los Bomberos tienen como prioridad, en estos casos, proteger la vida de las personas; lo segundo, salvaguardar el patrimonio de las familias.

Finalmente, comentó que el trabajo de ayuda seguirá, toda vez que se prevén más lluvias y eso genera preocupación para las familias que se quedaron sin techos en sus hogares.