Tornado deja viviendas sin techo en Chamula

Personas con crisis nerviosa, daños en techos y estructuras de viviendas, fue el saldo de un tornado registrado la tarde de este martes en la comunidad Laguna Petej, municipio de San Juan Chamula.

El tornado y lluvia sorprendió a los habitantes de la comunidad, porque era un día soleado, de repente se nubló y ocurrió el fenómeno que terminó en una fuerte lluvia.

La “culebra”, como también se le conoce en la región Altos a los tornados, asustó a los habitantes de la comunidad y en algunas personas provocó crisis nerviosa al ver volar por el cielo las láminas y piezas de ropa, entre otros objetos.

Autoridades tradicionales, personal de Protección Civil (PC) y mayoles (policías tradicionales) reportaron que no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales en algunas viviendas y el susto de los pobladores.

Personal de Protección Civil (PC) realizó un recorrido por la comunidad para conocer con exactitud el número viviendas afectadas parcialmente en sus techos y estructuras.