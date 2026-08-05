Tornado y granizo dejan daños en San Cristóbal

Un tornado o “culebra”, como se le conoce tradicionalmente, ocurrió la tarde de este martes en la zona norte y otras partes de San Cristóbal de Las Casas, ocasionando daños en vehículos, caída de árboles y el desprendimiento de techos en viviendas, sin que se reportaran personas lesionadas.

La autoridad reportó que el fenómeno meteorológico inició en el centro de San Cristóbal, dirigiéndose hacia las colonias de la zona norte de la ciudad, donde se registraron los mayores daños.

El fenómeno meteorológico provocó la movilización de diversos cuerpos de seguridad y de emergencia. Vecinos reportaron que varias láminas volaron por el aire, ocasionando crisis nerviosa entre las personas.

Afectación

El tornado, que estuvo acompañado de una fuerte lluvia y granizo, dejó daños estructurales en viviendas, así como la explosión de un transformador y problemas en el tráfico vehicular.

Personal de Protección Civil (PC), Bomberos, entre otros, acudieron para apoyar a la población sin que se reportaran personas lesionadas.

De manera preliminar, las autoridades reportan tres locales afectados en el mercado de la zona norte, una vivienda con daños en la colonia Vista Hermosa, dos casas habitación afectadas en la colonia Progreso y una galera dañada en la colonia América Libre.

Asimismo, se informó sobre la caída de árboles en el Cerrito de San Cristóbal, en el área de la Clínica 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Montes Azules y Cascajal, donde continúan los trabajos para retirar los árboles caídos y garantizar la seguridad de la población.

Vialidades

En la carretera que conduce a la capital del estado, en la salida de San Cristóbal, quedó cubierto de hielo, ocasionando contratiempos en la circulación vehicular.

Al cierre de la información, elementos de Bomberos, Protección Civil Municipal, Tránsito Municipal, Ecología y Policía Municipal, entre otros grupos, realizaban recorridos por las zonas afectadas para precisar los daños.