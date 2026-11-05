Toxinas de hongos no se quitan ni cocinándolas

Cuando un hongo silvestre es tóxico, ponerlo a congelar o cocinarlo (en cualquiera de las variedades) no quitará del producto los elementos que lo hacen que no sea comestible, enfatizó Jesús Enrique Gómez Cruz, de la Coordinación de Atención a Emergencias Sanitarias en la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris).

Recordó que en Chiapas hay un sector importante de la población que consume los hongos, y se enfoca hacia la región Altos.

Prevención

Las autoridades de Salud llevan a cabo acciones de fomento en mercados, comunidades e invernaderos, para que las personas conozcan los riesgos de consumir hongos que no cumplen con algunas características.

Los trabajos se refuerzan en esta temporada de lluvias, debido a que es cuando proliferan más tanto los que son comestibles, como aquellos que son tóxicos.

En relación a quienes no deberían consumirlos, explicó, se ubican aquellos pacientes con problemas renales o hepáticos.

Si alguna persona desea consumir hongos, se recomienda que acudan a los centros comerciales, invernaderos o mercados públicos; el último lugar en mención es monitoreado por las autoridades de Salud.

Recomendación

Considerando que aún está activa la temporada de lluvias, se recomendó a las familias no recolectar hongos, a excepción de aquellas personas que tengan experiencia en el tema.

“Debemos de recordar: aunque yo lo congele, aunque yo lo hierva, aunque yo lo fría, si es un hongo tóxico, la toxina va a prevalecer”, remarcó el especialista.

Los daños que puede provocar comer el producto que sea tóxico dependerá de las condiciones del paciente, tomando en cuenta que las toxinas (regularmente) buscan impactar en el hígado.

Finalmente, se detalló que en la región Altos el consumo de hongos aún es muy común; sin embargo, muchas de las recolecciones las hacen niños o niñas y eso puede generar algún riesgo a la salud de quien los consume.