Trabaja Congreso en Ley de Emprendimiento

Tras la divulgación de un informe oficial que registra una disminución en el número de trabajadores afiliados al IMSS en Chiapas —indicador de un crecimiento del empleo informal—, el Congreso del Estado analiza la creación de incentivos y una Ley de Fomento al Emprendimiento para contrarrestar esta tendencia.

La diputada Andrea Negrón Sánchez, presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso local por el partido Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que los datos brindan “el panorama de lo que se está viviendo en el estado y nos dan la pauta para generar acciones”.

Reconoció que la entidad tiene una alta tasa de autoempleo, lo que frecuentemente deriva en condiciones laborales sin protección social.

Legisladora

En respuesta, la legisladora informó que ya se reunió con el subsecretario federal del Empleo, Marco Cansino, para coordinar esfuerzos. “Es un trabajo en conjunto que requiere tanto del Poder Ejecutivo estatal, de la Secretaría de Trabajo y Economía, como del Congreso”, señaló.

Negrón Sánchez aclaró que, al legislar, se deben respetar los límites de las facultades estatales, pues muchas competencias laborales son federales. Sin embargo, adelantó que desde el ámbito local se busca “generar incentivos” que faciliten a los pequeños negocios su transición a la formalidad, sin cargas administrativas excesivas.

Herramienta

Como una herramienta concreta, anunció la elaboración de una Ley para el Fomento al Emprendimiento, enfocada en negocios de pequeña escala, cuyos detalles se darán a conocer en las próximas semanas.

Obstáculos

La diputada identificó además un obstáculo central para la formalización: la falta de documentación básica, especialmente entre la población migrante. Subrayó que sin Curp, RFC o cuenta bancaria, las personas quedan excluidas del mercado laboral formal y los empleadores pueden mostrarse reacios a contratarlas.

“Hay que poner atención en el tema de la documentación porque es lo que les permite la inserción al campo laboral”, recalcó Negrón Sánchez, quien detalló que ha sostenido encuentros con organizaciones civiles como la Fundación Foca, especializada en temas laborales de migrantes.