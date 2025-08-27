Trabaja el PRI para recuperar espacios

El diputado local y líder del PRI Estatal, Rubén Zuarth, explicó que las y los senadores y diputados federales del PRI comenzaron los trabajos de su Reunión Plenaria, encabezados por el presidente nacional, Alejandro Moreno, con el objetivo de analizar los desafíos nacionales y fijar posturas de su partido frente a procesos venideros.

Apertura

Expresó que durante la apertura de trabajos se acordó buscar una reforma para salarios mínimos profesionales, y un presupuesto para el 2026 con verdadero sentido social.

Además, señaló que se ha establecido una ruta crítica hacia una posible reforma electoral, misma que no considera necesaria en este momento.

Agregó que también abordaron temas en materia de Salud, Economía, Seguridad, Justicia, Electoral, Presupuesto, Campo y Minería, entre otros temas.

Declaró que estas acciones buscan fortalecer el partido a nivel nacional, y posteriormente fijar una sola postura en todo el país, por lo que Chiapas está inmerso en estos hechos.