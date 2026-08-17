Trabaja empresariado en frenar el ambulantaje

La creciente presencia de comerciantes extranjeros en el primer cuadro de la ciudad y la alarmante tasa de informalidad que coloca a Chiapas como el estado con el mayor índice del país han encendido las alertas en el sector empresarial.

Así lo manifestó Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tuxtla, quien anunció una serie de estrategias conjuntas con los gobiernos estatal y municipal para atender ambas problemáticas.

En entrevista, el líder empresarial reconoció que cada vez es más común observar a ciudadanos venezolanos, colombianos y peruanos ocupando las banquetas del centro histórico para vender productos de manera ambulante. Sin embargo, subrayó que el foco de preocupación no solo está en el ambulantaje, sino en el comercio informal en todas sus aristas.

“Desafortunadamente estamos por arriba del 75 % de comercio informal. Estamos hablando de que somos el estado con mayor comercio informal en el país”, declaró Blas Gutiérrez, enfatizando que esta cifra representa un freno para el desarrollo económico formal y la generación de empleos dignos.

Diálogo

Ante esta realidad, el dirigente de Canaco informó que ya se sostuvieron pláticas con las autoridades municipales y estatales para instalar mesas de trabajo.

El objetivo principal es diseñar políticas públicas que permitan disminuir el ambulantaje y, de manera paralela, atacar las causas estructurales que orillan a los comerciantes a la ilegalidad. Entre las propuestas que llevarán a la mesa, destacan:

Simplificación administrativa: Agilizar los trámites y reducir la burocracia para que emprender en la formalidad sea más accesible.

Estímulos fiscales: Incentivar a los negocios establecidos y a nuevos emprendedores para que se regularicen.

Capacitación constante: Brindar herramientas a empresarios y emprendedores para mantenerlos actualizados y competitivos dentro del marco legal.

Sobre la inclusión de trabajadores foráneos en el sector formal, Miguel Ángel Blas Gutiérrez fue claro al señalar que la Canaco impulsa una estrategia alineada con las políticas federales y estatales para dar oportunidad a los extranjeros, pero siempre bajo un esquema de formalidad que garantice prestaciones y seguridad social.