Trabaja Foca por niñas, adolescentes y mujeres

Miembros de Formación y Capacitación (Foca) Asociación Civil manifestaron que es evidente el incremento y la persistencia de las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes. Este 2026 se han registrado al menos 50 feminicidios, por lo que es necesario que la ciudadanía se involucre y sume a las acciones del Estado.

Esta organización cumple 30 años de acompañamiento a mujeres, niñas y adolescentes, en condiciones de vulnerabilidad, desigualdad, discriminación y violencia. Bajo sus programas de Migración y Género, Salud Integral y Comunicación y Género, trabajan en organización comunitaria y prevención de la violencia.

Retrocesos

Dijeron que se han dado retrocesos en materia de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el mundo. Los discursos de odio, las expresiones políticas conservadoras y las violencias son preocupantes, afirmaron.

Diana Damián, directora general de Foca, comentó que brindan acompañamiento también a niñas, adolescentes y mujeres en situación de movilidad, asimismo a parteras tradicionales.

Indicó que se han presentado desapariciones de mujeres migrantes, han identificado al menos 52 casos reportados por los familiares y amigos. El flujo migratorio no se ha detenido, proviene principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala y de muchos otros países.

Un factor negativo es que cada vez es más tardado el trámite de visa humanitaria, por lo que las y los migrantes deben esperar varias semanas e incluso meses, tiempo en el que deben buscar alternativas para sobrevivir, por eso se ha visto un aumento de trabajadores migrantes en mercados, restaurantes y vendiendo comida.

Hoy día muchos extranjeros ya toman a México como destino para residir, ante las restricciones de Estados Unidos en sus fronteras.