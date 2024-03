Trabajadora de la SE denuncia represalias

Claudia Gómez Ruiz denunció que tras haber participado en una protesta en solidaridad con sus compañeros empleados de la Secretaría de Educación (SE), está sufriendo represalias por parte de los directivos de la institución.

Caso

De acuerdo con la denunciante, el pasado lunes un grupo de trabajadores denunció públicamente no haber recibido el Bono del Bienestar y tomó el edificio administrativo.

“A nosotros se nos invitó para apoyar a los compañeros que no se les había pagado el retroactivo y nos sumamos a las 10:00 de la mañana. Yo me puse con una cartulina en donde solicito una audiencia con el gobernador del Estado, debido a que he sido víctima de acoso laboral”, expresó.

Para el día martes, a las 9:00 de la mañana, se presentó a su área de trabajo una supervisora, “quien se puso a hablar con mi jefa inmediata y pasados 15 minutos se dirige a mí, para decirme que tenía que recibirle un oficio”.

En el oficio le notificaron que tiene que entregar una serie de documentos, sin embargo le negaron una copia del aviso.

“La persona en cuestión, es la doctora Susana Beatriz Gómez Hernández, supervisora de Zona Escolar núm. 033, y me dice que de manera inmediata yo tengo que entregar la documentación y al cuestionar el motivo no me dijo nada”, comentó.

Represalias

Gómez Ruiz agregó que ella ganó un laudo a la Secretaría de Educación con fecha del 16 de junio de 2016, con lo que la reinstalaron en su puesto laboral.

“La plaza que a mí me dan, la otorga el Tribunal Burocrático y desde antes de que me despidieran llevaba 18 años laborando en Archivo”, indicó.

Lamentó que por manifestarse el pasado lunes, la Secretaría de Educación está tomando esta clase de represalia en su contra, únicamente por apoyar a sus compañeros.

Asimismo, señaló que “fue acoso, tengo testigos que vieron que se me acerca, me dice que de su cuenta corre que me despidan si no entrego lo que me pide”.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades estatales a tomar cartas en el asunto y que no se remueva de su centro laboral, debido a que es una mujer que padece cáncer y viaja constantemente a la Ciudad de México, siendo su próxima cita el mes de julio.