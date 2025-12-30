Trabajadores de HEP esperan pago de tarjetas

Personal médico y administrativo del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) de Tuxtla Gutiérrez realizaron un bloqueo a las afueras de las instalaciones de este nosocomio para exigir el pago correspondiente de las tarjetas utilizadas para despensas, las cuales aseguraron fueron entregadas sin fondo.

Víctor Hugo Santiago, secretario general de la Sección 98 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, afirmó que son cerca de 300 trabajadores quienes tienen las tarjetas pero no pueden disponer del efectivo.

Sin respuestas

Esta situación, aseguró, fue reportada desde el 23 de diciembre, sin embargo no hubo una respuesta positiva en los días posteriores, situación que derivó en las acciones de protesta y la toma de áreas administrativas dentro del hospital.

"A final de año nos dan unos vales de bebidas de fin de año a todos los trabajadores. Es un derecho que tenemos, es una ganancia laboral desde hace más de 40 años", reveló el secretario.

Además, añadió que desde hace años los pagos han sido entregados mediante tarjetas, pero ante los inconvenientes suscitados los trabajadores pidieron que los próximos pagos sean otorgados en efectivo, con el fin de evitar problemas.

Peticiones

En relación a la manifestación, el director del HEP, Rafael Guillén, explicó que la petición de los trabajadores está atendida y el servicio médico continúa ofreciéndose de manera habitual.

"Estamos trabajando para atender las necesidades de las y los trabajadores, respetamos su libre manifestación y en breve serán atendidas sus necesidades", abundó.

Explicó que los trabajadores que tuvieron inconvenientes al cobrar una tarjeta de despensas, fue derivado de un problema con la empresa suministradora.

Este inconveniente fue reportado e iniciaron los trámites para dar celeridad a la recarga de las tarjetas, se espera que en breve sean atendidos los depósitos del saldo para poder hacer las compras de los trabajadores.