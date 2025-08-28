Trabajadores de la Línea K exigen pago

Ante la falta de pago de salarios de tres semanas consecutivas, un grupo de trabajadores de las vías de la Línea K del Tren Transístmico, iniciaron un paro de labores.

Explicaron que ellos fueron contratados por la constructora Mirmidón, que solamente les ha pedido tiempo porque la empresa Recsa no les ha proporcionado los recursos para cubrirles los sueldos que ya ascienden en total a más de 450 mil pesos.

Suspenden actividades

En el ejido Capulín del municipio de Tuzantán, los obreros suspendieron las actividades en protesta y para que se les cubran los pagos ya laborados.

Explicaron que los han venido engañando con fechas para cubrirles sus emolumentos, pero al pasar las semanas, decidieron ejercer presión.

Se presume que la empresa Mirmidón es subcontratada por Recsa para esa obra, por lo que están exigiendo solamente el pago de los salarios de las tres semanas laboradas.

Informaron que son poco más de 40 trabajadores los que se encargan del traslado y descarga de durmientes de cemento en el tramo de Huixtla a Islamapa, los que están siendo afectados por esa situación.

De esa problemática, ya fue informado el personal de la Secretaría de Marina, quien es la responsable directa de la obra, con la finalidad de que intervenga y se solucione las demandas de los trabajadores.