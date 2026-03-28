Trabajadores de limpia se fueron a huelga

Durante las primeras horas de este viernes, se informó sobre el paro de labores por parte de trabajadores de limpia municipal, lo que provocó la acumulación de basura en algunas esquinas de San Cristóbal. La razón de la huelga que solo duró un par de horas, fue la falta de medicamentos y de refacciones para los camiones.

En entrevista, José Domingo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de San Cristóbal de Las Casas (Sutram), al cual pertenece el personal de limpia, indicó que la acción lo tomó por sorpresa.

Negociación

Pese al desconocimiento de la huelga, respaldó la decisión de los dos delegados que provocó que la presidenta Fabiola Ricci entablara una primera mesa de diálogo con los trabajadores en la que no estuvo presente José Domingo, ya que se descargó su celular y no se enteró sino poco después.

Cuando el secretario del sindicato llegó con los trabajadores, la edil regresó para entablar negociaciones en la que, señala, ambas partes estaban alteradas.

En la primera mesa, indica Domingo, la presidenta les propuso que tuvieron un servicio médico solo para ellos, propuesta que el secretario desestimó porque un “sindicato no se puede dividir”.

Las autoridades municipales se comprometieron a atender el tema de los medicamentos en un plazo máximo de 15 días, al igual que el tema de los camiones. Por su parte, los trabajadores restablecieron el servicio con la promesa de terminar su recorrido habitual.