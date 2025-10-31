Trabajadores de limpieza exigen pago de salarios

Un grupo de trabajadores de la empresa de limpieza “Super Limpio” se declaró en paro laboral y tomaron las instalaciones de las oficinas de su patrón, como medida de presión ante la falta de pago de sus salarios por más de un mes.

Los empleados, quienes prestan servicios en instituciones de salud vitales como el Banco de Sangre, el Laboratorio Estatal y la Secretaría de Salud, entre otras, denunciaron que el dueño de la empresa, identificado como Mario García, se ha negado a dar la cara para informar cuándo recibirán su pago, a pesar de exigirles que continúen trabajando en tiempo y forma.

“Tenemos hijos que darle de comer, pagar renta y cosas escolares”, explicó uno de los trabajadores en un llamado a la prensa. “No tenemos apoyo de nadie y requerimos que se difunda nuestra situación”. Los manifestantes acusaron al dueño de burlarse de su condición, “presumiendo altas influencias” para eludir su responsabilidad.

Los manifestantes hicieron un urgente llamado a la ciudadanía y a las autoridades para que se difunda su caso y se presione al empresario a cumplir con el pago de los salarios adeudados.

Cabe destacar que la empresa “Super Limpio” brinda sus servicios en varios municipios de Chiapas, incluyendo Tuxtla Gutiérrez, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Comitán y Cintalapa, por lo que la falta de pago afecta a trabajadores en múltiples localidades, generando un impacto social y laboral de amplio alcance en la región.