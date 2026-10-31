Trabajadores de Pemex piden atención médica

Trabajadores jubilados, pensionados y en activo de Petróleos Mexicanos (Pemex) iniciaron este viernes bloqueos intermitentes por cuatro horas en la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) de Puerto Chiapas, en demanda de que les otorguen los servicios médicos que les suspendieron desde hace un mes.

Algunos de ellos se cubrieron el rostro ante las amenazas de represión, como ocurrió en manifestaciones anteriores, cuando se interpusieron demandas ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo cual todavía tienen que estar haciendo aclaraciones.

Adeudo millonario

Con mantas en donde advierten "Alerta en Chiapas. Petróleos Mexicanos reprime nuestra salud", los manifestantes señalaron que desde el mes de septiembre les dejaron de prestar el servicio médico y medicamentos, ya que la paraestatal adeuda más de tres millones de pesos al hospital en donde les otorgaban la atención.

De acuerdo con Jorge Ruvalcaba, trabajador jubilado de Pemex, esta empresa hace algunos meses firmó un contrato con la empresa "Atlantis" que supuestamente se encargaría de otorgar los servicios médicos, pero ésta carece de personal, incluso en diversas ciudades del país no tiene ni oficinas.

"Ningún sanatorio quiere trabajar con Pemex, porque no paga", explicó al tiempo de mencionar que iniciaron las manifestaciones por cuatro horas y lo mismo ocurrirá este sábado, aunque de no obtener respuestas favorables a partir del martes 3 de noviembre procederán a un bloqueo indefinido y no permitirán las operaciones en la TAD, por lo que podría darse un desabasto de combustibles en la zona.

Y es que insistieron que no cuentan con servicios médicos ni medicamentos para los derechohabientes, cuando es un derecho con el cual Pemex no está cumpliendo.

Recordó que hace algunos meses ya realizaron manifestaciones por el mismo motivo y por eso la empresa petrolera pagó lo que debía y se reinició el servicio, pero volvió a incurrir en lo mismo y "ahora no tenemos nada de protección médica, en consultas, medicamentos, hospitalización e intervenciones quirúrgicas".