Trabajadores del Cobach inician paro de labores

Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), adheridos al Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), iniciaron una huelga ante la falta de respuesta por parte de las autoridades educativas para la solución de sus demandas laborales.

Los trabajadores recordaron que el martes, luego de sostener una reunión con los directivos del colegio y al no haber respuesta positiva por parte del director general, la base trabajadora tomó la decisión de ir a paro con la intención de lograr el pago del Bono Bienestar y la masificación del personal administrativo.

En este sentido, el secretario general del sindicato, Esdras Humberto de León Pinto, dio a conocer que no existe voluntad por parte de la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa.

“La funcionaria no da la cara ante la exigencias de los trabajadores suicobachenses para que se les pague el Bono del Bienestar a los trabajadores administrativos; la secretaria no ha querido recibirlos. Ante esta negativa no quedó otro camino que la manifestación y el paro general de este subsistema. De no obtenerse respuesta, volveremos a marchar el día viernes; para esta movilización convocaremos a los trabajadores suicobachenses de todo el estado”, declaró.

A la par se inicia un paro generalizado en los 338 planteles del estado, mismo que se mantendrá hasta que se solucione el pliego petitorio.

Esdras Humberto de León Pinto dijo que el Suicobach ha privilegiado el diálogo y el entendimiento, pero cuando este se agota, “la respuesta siempre será los métodos de lucha y resistencia de los trabajadores”.

Los manifestantes también hicieron un llamado al secretario técnico del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Rolando Gordillo, para que se disculpe de manera pública con la compañera a la que agredió de manera verbal.

“No podemos permitir funcionarios machistas y no empáticos con el género femenino. Nuestro sindicato no va a permitir violencia de género hacia nuestras compañeras”, expresó de León Pinto.

Así mismo, hizo un llamado a los trabajadores para que se mantengan en alerta máxima y estén pendientes de la información que se les hará llegar a través de sus delegados.