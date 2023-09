Trabajadores del ISSSTE acusan más despidos

Al menos tres empleados del sector salud denunciaron que fueron despedidos de su trabajo de manera injustificada y sin darles la oportunidad de defenderse. En un par de estos casos señalan que es por no apoyar a un grupo político.

La secretaria de la Sección 02 del Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores del ISSSTE (SNTISSTE), Consuelo Ballinas Albores, dio a conocer que a lo largo de los últimos meses son al menos siete los despidos injustificados, y que tan solo en el mes que acaba de terminar hubo tres: Gerberto, Yajaira y Violeta.

De manera específica, respecto a la situación de Gerberto, se informó que él era el jefe de Enfermeras en el hospital “Belisario Domínguez”, quien laboró por más de ocho años en ese lugar.

Aclaró que se le acusó de una presunta extorsión a una enfermera para venderle un contrato, pero esta acusación en ningún momento fue comprobada, puntualizando que es él quien se hace cargo de su hijo y de sus padres, porque a través de él sus padres reciben el servicio médico.

Sostuvo, además, que hasta el momento no se ha iniciado un proceso legal independiente por su demanda laboral para defenderse, porque se le dio un trabajo urgente en el municipio de Palenque, y ante la necesidad de tener algún ingreso debió irse de inmediato.

Testimonios

Por su parte, Yajaira Yaneth Guillén Ruiz, quien era apoderada legal del ISSSTE, aseguró que su centro de trabajo era en la Delegación Chiapas, en el Departamento de Unidad Jurídica, siendo despedida por parte de Marisol Jiménez de la Mora, titular de la unidad en mención.

Afirma que el pasado 9 de agosto fue despedida de su empleo sin ninguna justificación ni levantamiento de acta y sin ningún citatorio, solo por presentar una incapacidad del hospital “Belisario Domínguez” por una enfermedad de las vías respiratorias.

“Al no presentarme, simplemente ella me dijo: ‘Ya no necesito de tus servicios’, pero en ningún momento ella me ha dado la cara, sino que mandó a otra persona para que me leyera el oficio, el cual estaba mal fundamentado, mal elaborado y el que yo nunca recibí”.

Yajaira Yaneth sostiene que laboró por 15 años para el instituto, con un expediente limpio, intacto, con su trabajo al cien por ciento y sin ninguna queja.

“Habla bien de mí (Marisol Jiménez), y después dice que me perdió la confianza, simplemente porque no quise ir a hacer proselitismo con su asociación; una cosa es mi trabajo y otra cosa es la política, yo no pertenezco a ningún partido político, yo simplemente me dedico al cien [por ciento], porque era lo único que yo tenía para poder sacar adelante a mis hijos”.

Por su parte, Violeta Vicente, quien fungía como profesional administrativo “A” de la Delegación del ISSSTE, dio a conocer que se desempeñaba como apoderada legal y también fue despedida por Marisol Jiménez, quien el día 29 agosto pretendió notificarle un oficio, el cual estaba mal motivado y fundamentado: “Diciendo que me había perdido la confianza y por ese motivo me había rescindido mi relación laboral con el ISSSTE”.