Trabajadores del PJF en Chiapas se manifiestan

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Chiapas realizaron una protesta pacífica para manifestar su rechazo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del acuerdo general del órgano de administración judicial que regula la aplicación de exámenes para el personal de carrera judicial (oficiales, judiciales, actuarios y secretarios).

Desacuerdos

Aldo Reyes Marroquín, uno de los representantes del Comité de Defensa de Trabajadores del Vigésimo Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Chiapas, comentó que este acuerdo causa un descontento general a nivel nacional, ya que habían tenido acercamientos y se hizo ver que las evaluaciones no debían ser punitivas.

Esto no había ocurrido, sí hubo una reforma que en su momento se replicó, cuando en el artículo 38, fracción 4, de la Ley de Carrera Judicial en su publicación estableció que habrían evaluaciones y la consecuencia en caso de no aprobar sería la separación del cargo, lo que atenta contra el personal de base.

Ahora dicen que serán valoraciones diagnosticas, sin una consecuencia, pero solo este año, para el siguiente ya aplicarán la separación del cargo si no aprueban, sin responsabilidad para el patrón.

El punto medular es que hay jueces y magistrados, que ya fueron evaluados por ser electos, con base a la productividad del personal de carrera en los órganos jurisdiccionales, pero a los trabajadores los quieren revisar de una manera diferente.

Conflicto

El mensaje que perciben, dijo, que es quieren apoderarse de los puestos de trabajadores con más antigüedad, para poner personal nuevo, capacitado o no, no es posible saberlo, esto porque las evaluaciones serán cada dos años, “para que no exista resistencia los nombramientos de personas que no tienen carrera judicial”.