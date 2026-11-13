Trabajadores denuncian despido injustificado

Trabajadores de la empresa de seguridad “Laumir” en Tonalá, Chiapas, la cual brinda servicio en el ferrocarril, denunciaron haber sido despedidos sin que se les pague lo que por ley les corresponde.

Los afectados aseguran que la compañía les adeuda el aguinaldo, finiquito y prima vacacional y que hasta el momento no han recibido ninguna liquidación ni solución que respete sus derechos laborales.

Petición

En ese sentido piden la intervención de las autoridades laborales para que la empresa cumpla con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

“Solo exigimos lo que por ley nos corresponde, trabajamos y merecemos que se nos pague”, señalaron los afectados.