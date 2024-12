Trabajadores se manifiestan en la Dirección General

Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos y Administrativos del Cobach (SITAACobach) se manifestaron ayer por la mañana a las afueras de las oficinas de la Dirección General de esa institución educativa.

Fernando Serrano Monroy, secretario general del SITAACobach comentó ante los medios que el motivo de su manifestación es para demandar al subsistema el pago del bono del Bienestar que les adeudan desde el 2023.

Discurso

“Esta lucha no es de ahorita, no es de este año, no es con esta nueva administración, la lucha la traemos desde el año pasado, debido a que argumentaron que no había dinero y que iban a estar haciendo el esfuerzo, pero nunca lo lograron”, sostuvo.

En ese sentido, el dirigente sindical señaló que buscan que las autoridades del Colegio de Bachilleres reciban un pliego petitorio en el cual estarán sus demandas legales y legítimas, sin embargo: “la dirección general está cerrada porque ya sabían que veníamos con una marcha, sin embargo aquí vamos a estar hasta que las autoridades del Colegio de Bachilleres nos reciban”, advirtió.

Afectaciones

Asimismo, Serrano Monroy expuso que además del adeudo del bono, la directiva del Cobach ha afectado a los trabajadores académicos con sus cargas horarias, pues los han despojado de horas y de asignaturas que han tenido históricamente en el trayecto de su desarrollo profesional.

Por lo anterior, el secretario general del SITAACobach hizo un llamado a todos los trabajadores, sin importar a qué sindicato pertenezcan y que se sumen a su lucha porque no es posible que las autoridades no le hagan eso al personal.