Trabajamos de la mano por un Chiapas seguro

Con el objetivo de impulsar acciones coordinadas que contribuyan al bienestar de la comunidad estudiantil y promuevan entornos escolares seguros, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvo una reunión con el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Chiapas, Leonardo Omar León Alcázar.

Durante el encuentro se reafirmó el compromiso con la implementación de programas y estrategias integrales en materia de prevención del delito, cultura de la legalidad, promoción de la denuncia ciudadana y combate a las adicciones, como parte de un esfuerzo conjunto por fomentar una juventud informada, participativa y consciente de sus derechos y responsabilidades.

Colaboración

Esta colaboración interinstitucional permitirá establecer mecanismos de intervención y seguimiento en los planteles del Conalep, así como promover actividades formativas, talleres, pláticas y campañas dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo, con la finalidad de fortalecer una cultura de paz, legalidad y prevención.