Trabajamos para garantizar paz y bienestar: Aparicio

Con el propósito de fortalecer la colaboración interinstitucional y mejorar los mecanismos de investigación y seguridad, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto al subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo; del coordinador general de Administración y Finanzas, Hugo Alejandro Zúñiga Román; del subsecretario de Inteligencia e Investigación, José Octavio García Macías; el director estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) Escudo Pakal, Miguel Ángel Sánchez Miranda; el director de Análisis, Estadística y Plataforma México, Carlos Martínez Gaeta y del asesor jurídico, Sergio Antonio Ramos Velázquez; llevaron a cabo la firma el convenio de acceso al Registro Público Vehicular (Repuve), con el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Domingo Bezares Vázquez y el director de Información en Seguridad en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Aldo Díaz López.

Intención

El acuerdo permitirá acceder de manera directa a la base de datos del Repuve, lo que facilitará la verificación y seguimiento de información vehicular, contribuyendo así a la prevención de delitos relacionados con el robo, la comercialización ilícita de automóviles y diversas actividades delincuenciales.

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) destacó que este convenio representa un paso significativo hacia la modernización de los procesos administrativos y el fortalecimiento de la seguridad pública. Subrayó que por instrucciones del gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar, se ha potenciado la inteligencia operativa consolidando a la Secretaría como una de las más robustas del país.

Cooperación

Asimismo, aseguró que desde el C5 se podrá monitorear todo en tiempo real con una base de datos más reforzada, que incrementa las capacidades de respuesta y se traduce en una mejor seguridad para el estado, reconociendo la importancia de fortalecer los lazos de cooperación institucional, al afirmar que, gracias a estas colaboraciones se genera una mayor seguridad en el estado, trabajando con un mismo fin; un Chiapas pacifico. “Somos aliados y trabajamos de la mano para garantizar la paz y el bienestar de Chiapas”, destacó.

Durante su participación, el subsecretario de Seguridad del Pueblo reconoció que muchas de las investigaciones se derivan del análisis de placas vehiculares, por lo que este acceso directo al Repuve permitirá agilizar procesos y fortalecer la seguridad pública.

Con este convenio, la SSP reafirma su compromiso con la protección de los ciudadanos, mediante el uso de herramientas tecnológicas al servicio de la seguridad y en concordancia con la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.