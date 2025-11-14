Trabajamos para garantizar un Buen Fin seguro: Melgar

Al participar en el arranque oficial de la XV Edición de El Buen Fin 2025, el presidente municipal Yamil Melgar Bravo destacó que este programa nacional representa una oportunidad importante para fortalecer la economía local, y sobre todo para ofrecer a la ciudadanía un Buen Fin seguro.

Durante el inicio del programa, el alcalde subrayó que en seguimiento a la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, el Ayuntamiento de Tapachula trabaja para garantizar condiciones favorables que permitan a comerciantes, consumidores y visitantes disfrutar de esta jornada comercial con seguridad.

En el evento también estuvieron presentes la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero; así como los regidores Rosa Cortés Rueda, Bertha Moreno Espinoza y Juan Carlos D’Amiano Solís, quienes refrendaron su respaldo a las acciones que impulsan la economía local.

Banderazo oficial

El alcalde estuvo acompañado por el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Manuel Alejandro Lluch García; entre otros servidores públicos, representantes de cámaras y colegios empresariales, con quienes se dio el banderazo oficial al programa.

Las autoridades municipales y el sector empresarial coincidieron en que El Buen Fin 2025 será una oportunidad para fortalecer el comercio local, promover el consumo responsable y brindar a las familias tapachultecas un entorno seguro durante toda la jornada.