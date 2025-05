Trabajamos para que no haya paro: ERA

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, adelantó que están trabajando de la mano con el magisterio para que no haya argumento alguno que propicie la implementación de un paro de labores de los docentes en la entidad.

El mandatario estatal mencionó que lo más importante es que la infancia y las juventudes estén en las aulas, por eso es que se atenderán los asuntos de manera coordinada con la Secretaría de Educación Federal y el gobierno local.

Apoyo al gremio

“Vamos a trabajar con los maestros, para que no tengan, digamos, algún argumento en Chiapas que no se les haya atendido. Lo que trata es que no haya paro”, remarcó.

Recientemente Ramírez Aguilar difundió un video en el que aseguró la abrogación “del decreto que limitaba sus créditos en el Fondo de Ahorro y Beneficio Social (Fabes), así como en las cajas de ahorro”.

En ese mismo espacio se detalló de que la bilateralidad en el estado será una realidad; se integrará una Comisión Mixta y se actuará con transparencia.

Hay que recordar que el magisterio informó que en este mes definirán cuáles son las siguientes acciones que realizarán, con la intención de que las autoridades atiendan sus peticiones. En este año han hecho dos paros de labores de 48 y 72 horas en distintas partes del país.

Nuevos impulsos turísticos

En otro orden de ideas, el gobernador de Chiapas informó que a la entidad le fue extraordinario en el Tianguis Turístico 2025, pero hace falta una campaña fuerte y agresiva de publicidad para detallar que en el territorio local se vive en paz.

Dijo que es necesario proyectar al estado y caminar de la mano con los centros ecoturísticos. Lo que vendrá, resaltó, es un gran reto que es la construcción de un desarrollo económico y es un tema que la gente y distintos sectores están pidiendo.