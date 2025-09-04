Trabajamos por un Tapachula más justo

En unidad con la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, el alcalde Yamil Melgar realizó la entrega de ayudas técnicas y visuales, resaltando que su administración trabaja de manera permanente para garantizar la inclusión, el bienestar y la igualdad de oportunidades.

Ante la delegada región X Soconusco del SDIF Chiapas, Gladys Gabriela Blas Santiago, dijo que siguiendo el ejemplo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, se trabaja con empatía, sensibilidad y humanismo por un Tapachula más justo e incluyente.

Apoyos

Durante el evento desarrollado en el Cedeco Estación Ferroviaria, el edil Yamil Melgar entregó lentes para vista cansada, sillas de ruedas, bastones de cuatro puntos y andaderas, refrendando el compromiso de su administración de brindar apoyos que mejoren la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

Bienestar e igualdad

Al hacer uso de la palabra, la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, resaltó que las ayudas técnicas y visuales son herramientas que contribuyen a mejorar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida de quienes las reciben, como parte de las políticas públicas orientadas a favorecer el bienestar y la igualdad de oportunidades para todos.

Finalmente y en representación de los beneficiarios, el señor Juan Godínez Gómez expresó su agradecimiento y reconoció el corazón generoso, la voluntad firme y el trabajo coordinado del presidente municipal, Yamil Melgar, y de la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, para hacer posible la entrega de ayudas técnicas y visuales que se convierten en esperanza, dignidad y una mejor calidad de vida para quienes más lo necesitan.

Al evento asistió la segunda regidora, Camila Morales Asencio; el director general del SDIF Tapachula, Carlos Omar Herrera Díaz de León; la sexta regidora, Adriana Blas Solís; integrantes del Consejo Municipal para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, Voluntariado del Sistema DIF Tapachula, entre otros servidores públicos.