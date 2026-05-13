Trabajamos unidos por una salud más digna

En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Salud para el Bienestar Chiapas 2026, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, reafirmó su compromiso de trabajo coordinado con las instituciones de los tres órdenes de gobierno en el fortalecimiento de la salud, la atención médica y el bienestar de las familias tapachultecas.

Durante la actividad encabezada por el secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz, el alcalde destacó que su administración trabaja en sintonía con las políticas públicas impulsadas por la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, priorizando acciones enfocadas en garantizar servicios de salud dignos, accesibles y con sentido humanista para la población.

Yamil Melgar expuso que la coordinación institucional permite fortalecer programas, estrategias y acciones encaminadas a mejorar la cobertura y calidad de los servicios médicos, privilegiando siempre la atención integral y el bienestar social.

Como parte de las actividades, el edil participó en una visita a la clínica de Colposcopía del Hospital General de la Ciudad de Tapachula, donde conoció los avances en la provisión y armonización de los servicios de salud, enfocados en ampliar la cobertura médica bajo un modelo de atención social y humanista.

Finalmente, reafirmó su compromiso de seguir sumando esfuerzos para consolidar un sistema de salud más cercano, eficiente y accesible para toda la ciudadanía.