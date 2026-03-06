Trabajan DIF y Seinfra en proyectos de atención

Ana Isabel Granda González, directora general del DIF Chiapas, encabezó una reunión con la Secretaría de Infraestructura del Estado (Seinfra) para proyectar acciones que contribuyan al desarrollo y bienestar de las familias chiapanecas.

Durante el encuentro se abordaron distintas propuestas enfocadas en acciones de infraestructura y planeación de obras que permitan fortalecer el desarrollo de las comunidades en el estado, siempre con una visión de beneficio social.

Estas reuniones, dijo la directora del DIF, permiten sumar esfuerzos entre dependencias y avanzar en iniciativas que contribuyan al bienestar y desarrollo de las familias en Chiapas.

Cabe recordar que recientemente se anunció el proyecto de un nuevo centro de atención para discapacidades y de rehabilitación para la zona Norte de Chiapas, por lo que habrá que esperar los anuncios oficiales.