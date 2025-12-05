Trabajan en construcción de modelo de vinculación

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Ayuntamiento de San Andrés Larráinzar, continúan con los trabajos del Modelo de Vinculación Social Integral para impulsar el desarrollo en la región de Los Altos.

Acciones a realizar

Por esta razón se llevó a cabo una reunión en la sala “Carlos Fuentes” de la Biblioteca Central Universitaria, donde el secretario académico, Florentino Pérez Pérez, destacó las gestiones que se harán en materia de educación, salud y vivienda, entre otras áreas, las cuales estarán coordinadas por la academia de la Unach.

Dicho proyecto estará arrancando el próximo 16 de enero del 2026 con una reunión de trabajo en el citado municipio, donde el objetivo será obtener el diagnóstico participativo, para realizar de inmediato un cronograma de un año, posteriormente de tres y cinco años, hasta que sea permanente.

Iniciativa

El Modelo de Vinculación va de la mano con el proyecto “10+2” del Gobierno del Estado, el cual va dirigido a atender a los municipios de menor índice de desarrollo humano y para abatir el rezago se suma el impulso y acompañamiento de la Unach.

Por lo anterior, las autoridades de San Andrés Larráinzar se mostraron entusiasmados y con toda la disposición para iniciar con estos trabajos que beneficiarán al desarrollo de su localidad.