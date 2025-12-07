Trabajan en dictaminar los paquetes fiscales

La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado enfrenta una agenda intensa de trabajo para finalizar el periodo legislativo, con la revisión pendiente de las leyes de ingresos municipales, los presupuestos de egresos de los ayuntamientos y el paquete fiscal del Gobierno del Estado para el próximo año.

La diputada local por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María Mandiola Totoricagüena, presidenta de dicha Comisión, quien explicó que estos procesos se encuentran en una fase decisiva de cara al cierre del segundo año constitucional.

“Tenemos mucho trabajo en la Comisión en estas fechas para cerrar este periodo legislativo y vienen muchos más avances para el siguiente en cuanto a iniciativas de reformas”, señaló la legisladora.

Destacó que el análisis del paquete fiscal se realiza en coordinación con la Secretaría de Finanzas estatal, manteniendo un diálogo permanente. Recordó que la Comisión tiene como plazo máximo el 15 de diciembre para dictaminar y permitir la publicación tanto de las leyes de ingresos municipales como del paquete fiscal estatal.

Proyecciones

En cuanto a las proyecciones económicas para 2026, la diputada indicó que la Federación estima alrededor de 128 mil 800 millones de pesos (mdp) en gasto federalizado para Chiapas, además de recursos provenientes de subsidios y programas centralizados. En total, el monto previsto asciende aproximadamente a 141 mil mdp.