Trabajan en la actualización de sus bibliotecas

Con la participación de representantes de las bibliotecas de las diferentes unidades académicas, la “Sala Quetzal” y la “Biblioteca Virtual”, de la Biblioteca Central Universitaria, fueron sede del “Curso-taller de actualización en los procesos y servicios bibliotecarios que integran el sistema de bibliotecas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (SIBI-Unach)”.

Dicho ejercicio estuvo dirigido al personal de nuevo ingreso de las diferentes bibliotecas universitarias, teniendo como propósito capacitarles con herramientas tecnológicas, con base en las exigencias de los nuevos retos que se presentan en el mundo globalizado.

Oportunidades

Por lo anterior, la directora de Formación e Investigación, Catalina López Ordóñez, aseguró que la universidad debe reconocer las oportunidades que se le presentan y potenciarlas en beneficio del estudiantado.

Entre los representantes de bibliotecas que acudieron a este llamado destacaron los de los Campus l, ll, Vlll y IX, así como la Escuela de Ciencias Químicas de Ocozocoautla, quienes trabajaron principalmente las bases de datos digitales.

En ese sentido, el director de Desarrollo Bibliotecario, Javier Zenteno Saldaña, reconoció que la biblioteca tradicional ha cambiado y la universidad debe estar a la par de esa evolución, por eso la importancia de este taller para transmitir los nuevos métodos de trabajo.