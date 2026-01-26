Trabajan en la creación del Laboratorio de Urbanismo

Con la finalidad de llevar a cabo la creación e implementación del Laboratorio de Urbanismo y Movilidad con Perspectiva de Género, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas y la secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, Albania González Pólito, firmaron un Convenio General y Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional.

Luego de firmar este acuerdo, Chacón Rojas manifestó que con ello se podrán articular diferentes facetas de la actividad académica y de vinculación universitaria, lo que contribuirá a crear y recuperar espacios de las ciudades que permitan a los ciudadanos apropiarse de los mismos y contar con una mejor movilidad dentro de ellas.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, recalcó que la importancia de este acuerdo no solo radica en los resultados que puede dar en materia de movilidad, sino también en el aspecto formativo, inclusión e involucramiento de las juventudes y de la población en general.

Dicho laboratorio se concibe como un espacio de innovación interinstitucional, para fortalecer las capacidades técnicas, generar conocimiento aplicado y diseñar soluciones que promuevan entornos urbanos seguros, accesibles e incluyentes, con énfasis en la población universitaria, contribuyendo a la formulación e implementación de políticas públicas de urbanismo y movilidad con un enfoque de género en el Estado de Chiapas.

Este acuerdo contó con la presencia del subsecretario de Desarrollo Multimodal, Diego Emilio Cuesy Edgar; la directora de Movilidad, Amalia Parra Zebadua; la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco; el abogado General, Rodolfo Guadalupe Lazos Balcázar; la coordinadora General de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal y la responsable del área sobre Disidencias y Diversidades Sexogenéricas de la Secretaría para la Inclusión Social y Diversidad Cultural de la Unach, María José García Cruz.