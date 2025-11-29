Trabajan en la seguridad de turistas de aventura

Ante la proximidad del arribo a Unión Juárez de miles de visitantes que gustan del turismo de aventura y que en fiesta decembrinas hacen el recorrido hacia la cima del volcán Tacaná, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y en particular el Ayuntamiento busca garantizar la seguridad y protección de estos, así como aquellos que visitan los lugares turísticos.

En la cabecera municipal de Unión Juárez se realizó la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil como parte de las acciones que tienen de seguridad y protección previo al arranque del Operativo Guadalupe-Reyes 2025, la sesión fue encabezada por el presidente municipal, Fabián Barrios de León, quien resaltó el compromiso con la prevención y la seguridad de la población durante esta temporada de gran afluencia. Se destacó por parte del titular de Protección Civil Municipal de Unión Juárez, Eduardo David Pérez de León, la importancia del plan operativo y el establecimiento de acciones coordinadas que permitan atender de manera oportuna emergencias, orientar a los visitantes y garantizar un entorno seguro para peregrinos y habitantes.