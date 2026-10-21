Trabajan en paz plataformas y los taxis en la capital

En Tuxtla Gutiérrez, los choferes de plataformas digitales y el gremio de taxistas mantienen un acuerdo para trabajar en armonía, por lo que la postura emitida por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) fue dirigido a la ciudad de Tapachula, donde recién se anunció el inicio de operaciones de una compañía, consideró José Grajales, vocero de los conductores de aplicaciones en la capital.

Respecto al comunicado emitido por la SMyT, en el que se establece que el servicio por plataforma no está autorizado en el estado, el vocero precisó que dicho mensaje estuvo dirigido al Soconusco, donde la situación es diferente.

Para Tapachula

"En Tapachula es totalmente diferente, allá no se les permitió a los particulares prestar el servicio de plataforma digital de taxis en su modalidad de plataforma digital", detalló.

En contraste, en Tuxtla Gutiérrez la situación está más avanzada. "Ya hicimos las pases con el gremio taxista. Estamos cooperando para que no hayan problemas y para que nos regularicen lo más pronto posible", afirmó Grajales.

Reconoció que las plataformas no se han registrado formalmente y decidieron ampararse, por lo que actualmente operan bajo tolerancia, pero ya cuentan con un esquema de trabajo.

"Movilidad y Transporte tiene razón: no está autorizado, las plataformas no se han venido a registrar. Al contrario, ellos decidieron ampararse. Y sí, estamos trabajando bajo tolerancias, pero ya tenemos un esquema de trabajo", indicó.

Asimismo, mencionó que muchos amparos aún no tienen resolución y que tanto el gobierno como el gremio busca evitar problemas, por lo que cooperarán presentando una iniciativa conjunta taxis y conductores de plataforma para la regularización.

Sobre el tiempo estimado para concretar la regularización, señaló que podría darse a finales de 2027, aunque confió en que si el gobernador acepta recibir a ambos gremios y llegar a un acuerdo a corto plazo, el proceso podría acelerarse.