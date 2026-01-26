Trabajan en plan de inclusión para niños

Mediante la coordinación interinstitucional, representantes de 14 dependencias federales, estatales, académicas y organismos internacionales acordaron sumar acciones para la atención de niñas, niños y adolescentes con necesidad de protección internacional.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, se realizó la primera mesa focal en el que se trabaja en un plan para construir políticas públicas enfocadas a la inclusión educativa.

Espacios de enseñanza

En ese sentido, se dijo que se abrirán espacios de enseñanza en el centro de la Comar, como el “espacio amigable” para los menores de edad, quienes se encuentran con necesidad de protección.

El Instituto para las Mujeres en la Migración, Save the Children México, Unicef, Iniciativas para el Desarrollo Humano, entre otras organizaciones internacionales, se han sumado a estas acciones impulsadas por el Gobierno Federal.

Paralelo a ello, el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), también fortalecen los mecanismos de coordinación interinstitucional en favor de las personas solicitantes de asilo en México.

Se dijo que se trata de consolidar una agenda de colaboración que permita una atención más eficiente, ordenada y con enfoque humanitario en favor de la población en contexto de movilidad que se encuentra en la frontera sur.