Trabajan en prevención de embarazo adolescente

En el marco de la sesión ordinaria del “Consejo municipal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, en el municipio de Unión Juárez, instituciones, educadores y familia asumieron el compromiso de trabajar para garantizar este derecho, además se dio prioridad al tema de la prevención de embarazos en adolescentes, reforzar la información para que no haya gestaciones no planificadas.

En la reunión, el alcalde de Unión Juárez, Fabian Barrios de León, destacó el valor y la importancia de las mujeres en la vida económica, política y social, especialmente aquellas mujeres que desde la sociedad civil han contribuido al desarrollo y bienestar desde sus comunidades.

Responsabilidad

Destacó la necesidad de contribuir y tratar de garantizar una vida digna a las mujeres, asumiendo la responsabilidad de las autoridades, que incluye a instituciones de los tres órdenes de gobierno, la escuela, la familia y la sociedad en general, para prevenir y reforzar la información y evitar situaciones que exponen a adolescentes a abandonar la escuela, a enfrentarse a embarazos a los que biológicamente no están preparadas y a las consecuencias que esto implica, como la deserción escolar, rezago educativo, ausentismo y bajo rendimiento escolar.

Coordinación

Se expuso que es importante trabajar de manera coordinada en la prevención, detección, atención y erradicación del embarazo infantil forzado y del embarazo adolescente en Unión Juarez, fortaleciendo acciones para proteger los derechos de niñas y adolescentes, expresó.

En esta sesión, los integrantes del consejo tomaron protesta y asumieron el compromiso de trabajo constante, además de fortalecer la comunicación entre instituciones y dentro de ello, el Plan Municipal “Derecho a Crecer”.

Se indicó que el Consejo tendrá la encomienda de reforzar y fortalecer acciones en materia de equidad, prevención de la violencia y seguimiento a casos, trabajando con compromiso y responsabilidad por el bienestar de nuestras niñas y jóvenes.