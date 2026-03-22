Trabajan en reactivación de Frontera Comalapa

Tras los episodios de violencia que marcaron años atrás la realidad de Frontera Comalapa, el municipio fronterizo impulsa un proceso de pacificación y reactivación económica con el propósito de transformar la percepción negativa que pesaba sobre la región.

En entrevista, la concejal presidenta, Marli Trejo Posada, destacó que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal ha sido clave para recuperar la tranquilidad. “Afortunadamente hoy el municipio va muy bien, gracias a la determinación de nuestro señor gobernador en esa tarea y estrategia de seguridad que ha permitido la pacificación”, expresó.

Feria

Como reflejo de esta nueva etapa, mencionó la reciente feria en honor al Santo Niño de Atocha, que se desarrolló sin incidentes y con una notable participación ciudadana. “Esto muestra el fortalecimiento del tejido social y la confianza de la población”, subrayó.

Uno de los desafíos actuales, señaló la funcionaria, es consolidar el desarrollo de un municipio que quedó rezagado por años de violencia. En ese sentido, informó que ya se ejecutan obras de infraestructura tanto en la cabecera como en comunidades ejidales, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida.

Sobre el desplazamiento forzado, Trejo Posada aseguró que se ha brindado atención a las comunidades afectadas y atribuyó parte de la percepción aún existente a información falsa difundida en redes sociales. Recalcó que en la zona hay presencia permanente de corporaciones como la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, así como puntos de inspección y bases operativas.

En el ámbito económico, destacó que el comercio continúa siendo el motor de la región, potenciado por la ubicación estratégica en la frontera con Guatemala, lo que favorece el intercambio comercial y la llegada de nuevas inversiones.

Respecto a la administración pública, adelantó que trabajan en el fortalecimiento de la gestión para cumplir con los procesos de fiscalización estatales y federales. “Comalapa había tenido temas de mala administración, de no cumplir con la Auditoría Superior del Estado. Nosotros vamos a enfrentar la Auditoría Superior de la Federación este año”, puntualizó.

En este escenario hizo un llamado a la ciudadanía y a los visitantes a conocer la realidad actual del municipio y a contribuir para dejar atrás el estigma de violencia. “Frontera Comalapa está de pie, con gente trabajadora y con mucho que ofrecer”, sentenció.