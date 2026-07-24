Trabajan para analizar efectos climáticos

El Simulador de Gestión de la Resiliencia Climática es una herramienta participativa que permite a personas productoras y equipos técnicos analizar escenarios, revisar posibles efectos asociados a la variabilidad climática y tomar decisiones orientadas a sistemas productivos más resilientes.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), junto con Sparkassenstiftung Alemana de Latinoamérica y el Caribe, realizó el segundo taller de formadores del Simulador, como parte de las acciones del proyecto SAbERES, en Palenque, Chiapas.

El organismo indicó que se dio continuidad al proceso iniciado en junio en Morelia, Michoacán, donde se llevó a cabo una primera formación orientada a familiarizar al equipo técnico con la metodología del simulador y a preparar su aplicación en los procesos de acompañamiento territorial.

Participaron equipos técnicos responsables de acompañar la implementación de modelos productivos sostenibles en territorio, con el propósito de preparar la aplicación de esta metodología con productoras, productores y organizaciones locales.

Profundizaron en el uso del simulador mediante sesiones teóricas y prácticas que incluyeron estudios de caso, simulaciones por equipos, análisis de decisiones, ejercicios de facilitación y la programación de futuros talleres en territorio.

La afluencia diversa permitió enriquecer el intercambio de experiencias entre territorios y revisar cómo adaptar las herramientas de gestión de la resiliencia climática a distintas realidades.

Con este segundo proceso de formación, el IICA y Sparkassenstiftung avanzan en la consolidación de una red de facilitadores que podrá replicar la metodología en territorio e integrar su uso en los procesos de acompañamiento técnico, que impulsa el proyecto SAbERES.