Trabajan para atender deudas y cadenas de cambio

A fin de resolver dos temas medulares dentro del sector magisterial, los pagos rezagados y las cadenas de cambios, las autoridades educativas han establecido rutas técnicas, administrativas y presupuestales para avanzar en estos rubros del sistema federalizado.

Por esa razón, la Subsecretaría de Educación Federalizada, que dirige Alfredo Ramírez Guzmán, llevó a cabo un encuentro de trabajo en la Ciudad de México, con instituciones del sector educativo y financiero.

“En el encuentro participaron Elizabeth Medina Martínez, directora General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (FONE); Anselmo Peña Collazo, titular de la Unidad de Administración y Finanzas (TUAF); y Mario Rafael Llergo Latournerie, titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm)”, se detalló.

Asuntos presupuestales

En la reunión se definieron asuntos presupuestales para el tema de los pagos. No obstante, también se buscaron las rutas administrativas para las cadenas de cambios, promociones y ascensos, a fin de dar certeza laboral a las maestras y los maestros.

Ramírez Guzmán señaló: “estos trabajos se realizan por instrucción directa del gobernador del estado, el Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha reiterado que el magisterio chiapaneco es un pilar fundamental para el desarrollo social y humano de la entidad”.

El compromiso de la presente administración, dijo, es que haya reconocimiento al trabajo docente, respeto a los derechos adquiridos y justicia laboral para el gremio magisterial.

Ejecutivo

“Este compromiso del Ejecutivo estatal impulsa una política educativa basada en la responsabilidad institucional, el diálogo permanente y la atención puntual de las demandas históricas del sector”, remarcó.