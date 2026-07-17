Trabajan para el proceso electoral

Todas las estructuras del Instituto Nacional Electoral (INE) están realizando tareas relacionadas con el proceso electoral de 2027, informó Everardo de León Pinto, encargado de la vocalía ejecutiva en el quinto distrito, con sede en San Cristóbal de Las Casas.

“Están en marcha dos convocatorias que tienen que ver con la integración de los órganos de dirección que el Instituto instala en cada proceso electoral, como consejos locales y distritales, y otra para la contratación y ocupación de las plazas vacantes del servicio electoral con miras al proceso del próximo año”, agregó.

Dijo que en cada distrito existen órganos permanentes que hacen actividades sustantivas del proceso, como son las juntas locales y distritales.

Propósito

“El INE tiene varias vacantes en estos órganos permanentes y ahora la convocatoria tiene el propósito de que lleguen al proceso electoral debidamente integrados”, señaló De León Pinto.

En entrevista dijo que “se lanzó una convocatoria para las y los ciudadanos interesados en formar parte de los consejos locales, para que lleguen, le den seguimiento y supervisión a las tareas del INE”.

Comentó que los consejos locales tienen que estar integrados a más tardar en octubre de este año, porque en noviembre tienen que designar a los consejeros.